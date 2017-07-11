Рекламодателям теперь доступен инструмент оценки качества рекламного трафика

Компания Mail.Ru Group сертифицировала аудит рекламного трафика с помощью технологии Adloox, предоставляемой в России компанией Weborama. Воспользовавшись новой слугой, рекламодатели Mail.Ru Group смогут получить независимое заключение о валидности трафика и качестве аудитории на проектах компании.

«Мы всегда обеспечивали и обеспечиваем высокое качество услуг: доля подозрительного трафика, выявленного в рамках тестового аудита у нас составляет менее 0,1%, что находится в пределах погрешности. Теперь, благодаря партнерству с Weborama и Adloox, наши клиенты получат этому очередное подтверждение с помощью независимой сторонней технологии», – говорит коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова.

Для оценки качества трафика Adloox использует методологию, аккредитованную американским объединением участников медиаиндустрии Media Rating Council (MRC), а также знания о технологиях, применяемых злоумышленниками для манипуляций с данными или контентом.

Коллаборация Weborama с Adloox позволяет дополнить стандартные отчёты данными о количестве невалидного трафика с разбивкой на general и sophisticated категории, добавляет руководитель коммерческой службы Weborama Russia Эльвира Сафаева.

Компании Mail.Ru Group принадлежат одноименный почтовый сервис и один из крупнейших порталов в Рунете (TNS, вся Россия, 12-64, апрель 2016 г.), крупнейшие русскоязычные социальные сети – VK.com, Одноклассники и Мой Мир, портфолио крупнейших онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World, сервис MAPS.ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap, а также два популярных в России и СНГ мессенджера – Агент Mail.Ru и ICQ.