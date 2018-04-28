Агентство спортивного маркетинга предложило выкупить права за 11 млрд рублей

На телетрансляцию Чемпионата России по футболу, права на которые в мае заканчиваются у «Газпром-Медиа», появился новый претендент. Им стало Агентство спортивного маркетинга, которое предложило выкупить полный пакет вещательных прав на следующие пять сезонов лиги за 11 млрд рублей, сообщает РБК.

Основатели агентства направили президенту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) письмо, в котором говорится, что за эту сумму компания намерена получить «исключительные вещательные права» на трансляцию матчей клубов РФПЛ на территории России, «производство матчей» и платный телеканал «Наш футбол». За лигой при этом сохранятся эфиры на федеральных каналах (один матч каждого тура), и она сможет участвовать в создании «футбольного медиапродукта».

В РФПЛ отказались от комментариев по поводу нового возможного покупателя прав. Не прокомментировали ход переговоров с РФПЛ и в холдинге «Газпром-Медиа», чей субхолдинг «ГПМ Матч» владеет правами за заканчивающийся в мае сезон. Однако, по словам источников, «Газпром-Медиа» продолжает переговоры с РФПЛ. Последний вариант контракта, предложенный холдингом, рассчитан на три сезона и предполагает приобретение прав только на телетрансляции. Стоимость контракта, предложенная «Газпром-Медиа», составляет ?1,5−1,7 млрд руб. в год.

OОО «Агентство спортивного маркетинга» учреждено в 2016 году и принадлежит его гендиректору Любови Ронис. Партнером агентства является инвесткомпания O.K. Solutions, созданная Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым, основателями рекламной группы Aegis Media, сейчас являющейся российским офисом международного рекламного холдинга Dentsu Aegis Network.