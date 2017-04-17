Компания поддержит турниры Warface и «Проекта Армата»





Mail.Ru Group нашла генерального партнера для своих киберспортивных мероприятий. Им стал банк «Открытие», решивший поддержать турниры по онлайн-шутеру Warface и танковому экшену «Armored Warfare: Проект Армата». Компания «подписалась» на два состязания, которые пройдут весной 2017 года: «Открытие Warface Open Cup: Season XI» и «Armored Warleague: Открытие». Матчи будут транслироваться с помощью видеостриминговых платформ, функционирующих на базе «ВКонтакте» и Одноклассников», и на других популярных стриминговых сервисах.

««Открытие» — первый банк, который поддерживает наши турниры. Мы уверены, что партнер по достоинству оценит высокий потенциал наших площадок для взаимодействия с аудиторией, а также уникальные возможности наших информационных ресурсов», — заявил замглавы игрового направления Mail.Ru Group Илья Карпинский.

В банке рассматривают использование новых технологичных форматов общения с аудиторией как свою приоритетную задачу. Исполнительный директор по digital и digital маркетингу «Открытия» Виктор Яковлев отмечает, что игровая индустрия и киберспортивные состязания начинают интересовать людей, которые раньше были далеки от этих увлечений. Многие клиенты банка уделяют своему увлечению немало времени, а виртуальные состязания привлекают множество болельщиков.

Так, за последний год в турнирах Warface Open Cup приняли участие почти 50 тысяч игроков, а трансляции собрали более 10 млн просмотров. На площадках Mail.Ru Group транслируются и сторонние киберспортивные события, например, турнир по Dota2 — The International 2016, турниры Континентальной лиги (LCL) по League of Legends.