Компания научит паблишеров производить правильный контент

Twitter запустит сайт для небольших издателей, чтобы научить их производить правильный контент, в том числе прямые трансляции и видео по запросу. Это позволит паблишерам зарабатывать с помощью сервиса микроблогов, сообщил на Digiday Video Summit вице-президент компании Майк Парк. По его словам, подобный проект станет своего рода сообществом партнеров.

Работать с каждым партнером по отдельности невозможно, это понимает любая площадка. Специальная команда Twitter из 100 человек, которая помогает создавать оригинальный видеоконтент для платформы, а также монетизировать его за счет рекламы, способна обслужить около тысячи издателей. Сайт с обучающими материалами призван помочь небольшим паблишерам, которые не могут себе позволить отдельного менеджера.

Издатели положительно отнеслись к инициативе Twitter. Один из участников саммита отметил, что сервис более заинтересован в совместной работе, чем Facebook. Аналогичный портал, Facebook for Media, был запущен соцсетью Цукерберга в 2014 году. Twitter планирует публиковать схожие материалы, включая успешные кейсы, рекомендации по использованию своих инструментов, и вести блог, чтобы рассказывать о новых функциях.

Судя по действиям Twitter, компания пытается предложить партнерам то, чего им не может дать Facebook. Например, Facebook отдает издателям 50% выручки от рекламы, размещаемой в видео, а сервис микроблогов — 70%. Компания активно развивает видеонаправление, и число просмотров партнерского контента растет.