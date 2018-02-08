Компания завершила IV квартал 2017 года с чистой прибылью

Компания Twitter впервые получила квартальную чистую прибыль (по GAAP). По итогам IV квартала этот показатель составил 91,1 млн долларов. Выручка достигла 732 млн долларов, показав рост на 2% (+8% без учета покупки TellApart). Американский рынок принес компании 406 млн долларов (–8%), международный бизнес – 326 млн долларов (+17%). Продажи рекламы в Twitter увеличились на 1%, до 644 млн долларов.

Владелец сервиса микроблогов продолжит совершенствовать рекламные продукты за счет повышения эффективности и улучшения системы измерений. Компания продолжит осваивать новые каналы, в том числе онлайн-видео, и внедрять новые способы закупки инвентаря. Так, Twitter уже начал тестировать programmatic. Цена за вовлечение (cost per engagement, CPE) упала на 42%, а оптимизация рекламной платформы позволила команде поднять уровень вовлеченности на 26% и увеличить ROI на 18%.

Видео остается приоритетным направлением для Twitter – с такими форматами, как Video Website Cards, Video App Cards, спонсорство трансляций и видеореклама в трансляциях. Запуск редактора Promoted Tweet позволил упростить процесс создания объявлений. Новый сервис пришелся по вкусу рекламодателям: они стали создавать на 26% промопостов и запускать на 13% больше кампаний.

Дневная аудитория Twitter выросла на 12% в годовом выражении. Месячная аудитория по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась и осталась на уровне 330 млн пользователей. На фоне оптимистичных новостей акции компании подорожали на 18%.