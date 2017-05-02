Сервис микроблогов будет отвечать за трансляцию новостей, подготовленных агентством



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Тwitter и Bloomberg заключили соглашение, согласно которому запустят совместную платформу, на которой будут круглосуточно транслировать новости, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в рамках совместного проекта Twitter будет отвечать за круглосуточные видеотрансляции новостей, ответственность за подготовку которых возложена на Bloomberg.

Кроме того, сообщается, что платформа не будет дублировать отснятый материал для текущей телевизионной сети Bloomberg, а будет содержать новости в реальном времени из бюро новостей со всего мира, а также видео, отснятые пользователями Twitter. Ожидается, что новый канал, у которого до сих пор не названия, начнет работу уже этой осенью. Финансовые условиях сделки не разглашаются, известно лишь, что работа видеосервиса будет поддерживаться за счет рекламы.

“Мы действительно считаем, что мы можем достичь той аудитории, которая не платит за телевидение и смотрит телевизор на ходу, и мы думаем, что Bloomberg — идеальный партнер для того, чтобы начать это”,— отметил в интервью изданию финансовый директор Twitter Энтони Ното.