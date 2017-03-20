Знаменитый бренд добавил синего цвета и сделал ставку на музыку



Фото: Tuborg/ twitter.com

Пивной бренд Tuborg провел глобальный ребрендинг, изменения коснулись как айдентики, так и концепции развития торговой марки. Для демонстрации нововведений Tuborg выпустила видеоролик “Move to the Beat”.

С помощью видео компания напоминает потребителям о своей истории, берущей начало в 1880 году, а также акцентирует внимание на музыке, поскольку именно она будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии бренда. Речь, в частности, идет о фестивале Greenfest, который начнет осваивать новые территории, в том числе Восточную Европу. Кроме этого, Tuborg намерена продолжить сотрудничество с музыкальными компаниями и артистами. Результаты совместной работы будут транслироваться в YouTube, Facebook и на недавно запущенном веб-сайте Tuborg.

“Tuborg всегда ассоциировался с весельем и музыкой, но нам нужно развиваться, чтобы сохранить это позиционирование для нового поколения”, - прокомментировал ребрендинг бренд-директор Tuborg Всеволод Николаев.

Кроме того, изменения коснулись и айдентики бренда - к традиционному зеленому цвету добавился синий. “Наши ключевые конкуренты - Grosch и Heineken — зеленые. Поэтому мы решили добавить синий цвет, чтобы выделить бренд на полке”, - добавил бренд-директор Tuborg.