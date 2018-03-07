Аналитики «Директа» составили рейтинг подарков к Международному женскому дню

Аналитики «Яндекса» изучили спрос российских пользователей в интернет-магазинах перед 8 Марта и провели опрос респондентов, на основе чего составили рейтинг подарков к Международному женскому дню.

К 8 марта в равной степени готовятся и мужчины, и женщины. Среди мужчин больше тех, кто планирует сделать подарок одному человеку, а среди женщин распространено делать подарки 6−10 людям. Мужчины чаще всего ищут подарок для мамы, супруги и дочери, а женщины для мамы, подруг, дочек и коллег по работе. Почти 19% мужчин предпочитают покупать подарки ближе к празднику, из них 5% собираются за покупками непосредственно 8 марта.

Женщины мечтают получить на 8 марта:

Мужчины хотят им подарить:

Если не учитывать традиционный букет цветов, то мамам, жёнам и девушкам мужчины в основном дарят косметику и парфюмерию. Около 15% мужчин планируют подарить жене нижнее бельё. Дочерям папы дарят цветы и игрушки, а мамы косметику и парфюмерию, деньги, одежду и обувь. Бабушкам чаще всего дарят товары для дома, сувениры, парфюмерию и сладости.

Подруги подругам дарят в основном косметику и парфюмерию, сувениры, товары для дома, сладости, алкоголь, книги. Коллегам и начальницам предпочитают дарить сертификаты на покупки и услуги.

Кроме того, перед 8 Марта на «Яндекс.Маркете» традиционно выросла популярность товаров в категории «Техника для красоты». Число запросов на эпиляторы увеличилось на 135%, на фены и приборы для укладки волос — на 91%. Повышенным спросом пользуются также электрические зубные щётки (рост трафика составил 64%) и напольные весы (44%). Выросло количество запросов на видеокамеры, а экшн-камеры стали популярнее на 200%. Увеличился трафик и в категории «GPS-навигаторы» — на 57%.

Средний чек за подарки, по данным «Яндекс.Кассы», к Международному женскому дню составляет 1850 рублей. Годом ранее он был значительно меньше — 1000 рублей. Согласно опросу, примерно треть респондентов планирует потратить на подарки от 500 до 2000 рублей. Только 16% не пожалеют на подарки от 5 до 10 тысяч рублей.

В исследовании учитывались данные платежей в интернет-магазинах через «Яндекс.Кассу» с 1 по 5 марта 2018 года и за такой же период годом ранее, а также покупки на «Яндекс.Маркете» со 2 по 5 марта этого года.