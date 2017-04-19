Соцсеть уверенно осваивает дополненные и виртуальные реальности



Скриншот видеоролика с выступлением Марка Цукерберга

Год назад основатель Facebook Марк Цукерберг назвал приоритетные направления компании. Среди них была виртуальная реальность — технология, которую пытаются монетизировать крупнейшие игроки интернет-рынка. С ее помощью соцсеть планирует расширить возможности связи и дистрибуции контента, чтобы заинтересовать искушенных пользователей и рекламодателей.

На очередной конференции разработчиков F8 Цукерберг отчитался о достижения в этой области. Во-первых, компания запустила бета-версию сервиса Facebook Spaces. Приложение позволяет владельцам Oculus Rift общаться в образе аватаров. Его возможности впечатляют — просмотр панорамного видео, обмен контентом, рисование виртуальным маркером, видеозвонки. Приложение уже доступно в Oculus Store.

Во-вторых, Цукерберг подтвердил интерес к дополненной реальности. Целью Facebook в долгосрочной перспективе является создание устройства, которое заменит все остальные гаджеты. Это могут быть «умные» очки вроде Google Glass или даже контактные линзы. Ранее Цукерберг признавал, что на создание полноценных AR-технологий может потребоваться до 10 лет. Подразделению Facebook Oculus Research предстоит ответить на множество вызовов, связанных с созданием компактных, легких и при этом мощных устройств. Ведь именно миниатюрность позволит потребителю всегда носить их с собой, объяснял топ-менеджер.

О начале разработки «умных» очков пока не сообщается, зато соцсеть запустила платформу Camera Effects Platform для художников и разработчиков. Сервис включает онлайн-редактор Frames Studio и инструмент AR Studio. Благодаря им можно создавать разнообразные AR-элементы для фотографий и видеороликов. Простор для творчества довольно большой: маски, эффекты, анимированные рамки.