Рост объясняется повышением МРОТ и выполнением майских указов президента

Зарплаты российских бюджетников в текущем году вырастут на 13−15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза, сообщается в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».

Рост доходов обусловлен повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимум. Так оплата труда подрастет на 1,5−2,9 п. п в связи с тем, что с 1 мя МРОТ поднимут до 11,1 тыс. рублей. А в 2019 году индексация зарплат снизится до уровня ожидаемой инфляции в четыре процента.

Рост доходов ожидается не только в бюджетной сфере, но и в коммерческих организациях за счет увеличения материальных вознаграждений сотрудникам. Зарплаты вырастут из-за кадрового дефицита и конкуренции за квалифицированных работников.

Это касается, в первую очередь, нефтеперерабатывающей отрасли, химического производства и полиграфической деятельности, а также производства автотранспортных средств.