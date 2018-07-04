Невозмутимая троица с хот-догами покорила интернет

Трое болельщиков в кокошниках решили подкрепиться фаст-фудом прямо во время матча Россия — Испания и прославились на всю страну. Двое мужчин и женщина ели хот-доги с таким невозмутимым видом, что сразу же покорили интернет-аудиторию. Их показали в телеэфире, когда уже решался исход встречи. Кадр моментально стал мемом и разошелся по соцсетям.

Впрочем, популярность троицы в кокошниках онлайном не ограничилась. На юго-востоке Москвы появилось граффити с жующими болельщиками, а вскоре ими заинтересовались и крупные бренды — так, Альфа-банк пригласил своих клиентов выйти на поле перед игрой.

Сразу после матча с любителями футбола поговорил телеканал «Дождь». Новыми звездами Чемпионата мира по футболу оказались дизайнер Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и их племянник Юрий Гнатюк. Выяснилось также, что Дмитрий Гнатюк занимает должность вице-президент холдинга «ИМА-Пресс», который принадлежит его брату, Андрею Гнатюку.

Группа компаний «ИМА» занималась креативным сопровождением президентских выборов 2018 года, при этом ее связывают долгие годы сотрудничества с правительством Москвы. Холдинг занимается и информационным сопровождением выборов, и организацией работы муниципальных СМИ, и проведением социологических исследований и праздничных мероприятий. Как писала «Медуза», за последние шесть лет «ИМА» получила из госбюджета более двух миллиардов рублей. Некоторые пользователи уже назвали новый мем продуманным PR сотрудников компании.