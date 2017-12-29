Обзор рынка и прогнозы от агентств и дизайн-студий

Все новое – хорошо забытое старое? Таким принципом часто руководствуются дизайнеры и креаторы, когда ищут вдохновение. Однако в этом году всеобщая диджитализация, гипервлияние IT-компаний и новые технологии в маркетинге диктуют новые правила в индустрии дизайна.

Иван Усанов, руководитель дизайн группы Coruna Branding

2017

Главным уходящим трендом в этом году был рукописный леттеринг. Его пик прошёл уже давно, но и в этом году долгим эхом мы видели его достаточно часто, хоть и не всегда уместно. Надеюсь, он останется в дизайне в нужных пропорциях, но не будет таким повальным. Я увидел много работ с активной разлиновкой и сеткой. Дизайны в стиле школьной тетрадки в клеточку и канцелярии начала 80-х.

Плоский супрематизм и бумажные текстуры. Плоский дизайн вообще вышел за рамки вэба и полноценно поселился в графическом и индустриальном дизайне.

Все чаще стали появляться нарочито неуклюжие иллюстрации. Этот тренд недостаточно отыгран пока в России, но вовсю процветает на западе.

2018

Тренды не уходят ровно со сменой календарного года, и какая-то часть этих трендов перекочует в 2018 год. В будущем году нас ждёт больше экспериментов с анимацией и градиентами. Мы подходим к тому рубежу, когда количество людей занимающихся шрифтовым дизайном (особенно в России) переходит в качество.

Шрифты и типографика станут более экспериментальными и смелыми даже для больших корпоративных брендов. Жду, что вскоре разовьется технология гибких шрифтов. Крупные цветные плашки, теперь не просто поддерживающий фон, но и сами по себе являются знаками, и доминирующей частью системы. Плоский дизайн всё еще король вечеринки.

Екатерина Воронина, арт-директор по айдентике Charsky studio

2017-2018

Современные маркетинговые инструменты позволяют лучше понимать психологию потребителя. Стало понятно, что правильная коммуникационная стратегия бренда позволяет сделать дизайн, который реально может влиять на выбор потребителя.

В 2017 году брендинг окончательно перестал быть интуитивным и становится все более рациональным инструментом. Поэтому стадии дизайна все чаще предшествует стадия изучения и стратегии. Клиент все реже оценивает дизайн с точки зрения «нравится/не нравится», поэтому вместе с брифом он все чаще предоставляет исследования и стратегию своего бренда. Маркетинговые технологии позволяют точно оценить, сколько стоит время контакта бренда с потребителем, привлекательность бренда и т. п.

С экономией времени потребителя, как мне кажется, связаны нынешние тренды (они не слишком новые, но всегда полезно систематизировать и помнить их):

Минимализм в графическом дизайне; Более осмысленное использование шрифтов. Типографика стала важна, так как контакт потребителя с брендом сводится иногда к одной лишь иконке в смартфоне; Авторские иллюстрации или фотографии, которые вызывают больший эмоциональный отклик у потребителя; Популярность моушн-дизайна – больше эмоций/информации на единицу времени.

Виталий Афанасьев, креативный директор Apus Agency

2017

Диджитализация проявилась во всех направлениях коммуникации, графический дизайн не стал исключением. Например, анимация логотипов – тренд этого года, появился безусловно с прицелом на использование в диджитал. Популярное для веба направление неопластицизма, блочное сочетание контрастных цветов (colourblocking), в 2017 году получило большую популярность и в графическом дизайне.

Одной из тенденций этого года можно назвать использование вариативных шрифтов, и в целом замену рисунка на типографику. Это очень интересный тренд, так как повышается роль копирайтерской работы.

Упрощение в дизайне и движение в сторону минимализма продолжается в течение последних лет и обусловлено активностью ведущих IT компаний, которые диктуют моду на простоту и функциональность.

2018

Вариации на тему типографики будут актуальны и в 2018 году. Броский копирайт также не останется незамеченным, это подтверждает победа BBDO на фестивале Red Apple с работой Beat в категории принт-дизайн. Мне кажется смысловая часть продолжит доминировать в коммуникации брендов.

Тенденция к геометрическим формам и упрощению сохранится, что позволит дизайнерам сосредоточиться не на визуальной составляющей, а на качестве использованных материалов, носителей, а также на разработках для интерактивного веб-дизайна.

Можно смело говорить, что внимание дизайнеров вновь обратиться к графике, выполненной вручную. При этом, свое развитие продолжат генеративная графика и 3d формы, которые генерируются путем математических исчислений. Возможно, что именно симбиоз технологического и рукотворного станет главным трендом следующего года.

Владимир Жолобов, директор Z&G. Branding

2017

2017 год для графического дизайна не стал переломным или особенным. Основной тренд на упрощение не сдает своих позиций. Все также популярен FlatDesign. Это связано с тем, что огромное количество пользуется смартфонами, рынок мобильной рекламы и приложений растет, а значит, элементы айдентики должны органично выглядеть.

В этом году были очень популярны чистые, яркие цвета. Много внимания уделяется шрифтам – и речь идет не только о леттеринге, который, без сомнений, в моде.

2018

В 2018 году определенно продолжится тренд на упрощение и смягчение углов: все чаще в дизайне используют скругления, изгибы, округлые формы. Усилится влияние Digital и элементы айдентики сразу будут адаптироваться под мобильные устройства.