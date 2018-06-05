Марк Татссел заглянул в ближайшее будущее — на международный фестиваль креативности

Каждый год Leo Burnett Worldwide представляет «Каннский Прогноз». Глобальная креативная команда во главе с Марком Татсселом составляет список самых вероятных претендентов на Каннских Львов — и, как правило, точность предсказаний достигает 85%. Накануне этого события Executive Chairman & Global CCO агентства озвучил 5 трендов рекламной индустрии.

В Москве «Каннский Прогноз» пройдет 8 июня в формате закрытого мероприятия на одной из лучших летних террас. По традиции тот, чей прогноз будет максимально близок к выбору Каннского жюри, выиграет регистрацию на фестиваль креативности Cannes Lions.

В этом году Марк Татссел станет президентом жюри новой номинации Sustainable Development Goals Lions. «Для Cannes Lions этот год — год перемен. Новая упрощенная система номинаций позволит больше, чем когда-либо, фокусировать внимание на настоящем и чистом креативе. Индустрия рекламы меняется у нас на глазах. И чрезвычайно важно время от времени делать паузу, чтобы отдать должное людям, чьи инновационные идеи вносят огромный вклад не только в развитие индустрии, но и всего человечества в целом», — сказал креативный директор Leo Burnett.

Эпические истории

Эпичность никогда не выходит из моды. Яркие примеры — блокбастер «Ничто не победит лондонца» от Nike и «Это всё реклама Tide» от P&G. Сильнейшие соперники в борьбе за награду в Film Lions. У обоих — прекрасное исполнение и незабываемая история.

Снятый на 16 мм плёнку «Ничто не победит лондонца» идеально передаёт дух города. Nike проводил кастинг среди 250 коренных лондонцев, включая знаменитостей. Все герои проходят тернистый путь спортсменов.

Tide без сомнения победил в Super Bowl гонке в этом году — благодаря серии роликов, которые неожиданно для всех в конце превращались в рекламу Tide. За четыре рекламных блока Super Bowl было показано более десятка роликов, что сделало хэштег #TideAd самым популярным.

Сторителлинг о людях

Тренд на показ значимых моментов жизни прослеживается четко. Взаимоотношения между родителями и детьми ярко показаны в двух роликах от Cadbury’s и P&G.

История маленькой девочки, которая хочет подарить шоколадку маме на день рождения, в ролике от Cadbury’s не оставляет равнодушным никого. В том числе продавца в магазине, которому в качестве оплаты за шоколадку девочка может предложить только содержимое своих карманов.

Непростой диалог о неравенстве и дискриминации темнокожих детей и их родителей показали P&G в кампании «Разговор».

Визуальное наслаждение

Калейдоскоп цветов, обаяния и остроумия — еще одна черта кампаний этого года. Бренд Audi красиво обыграл свои технологии, показав как легко они помогут справится с клоунами на дороге.

Apple представила акустическую систему HomePod в ролике «Добро пожаловать домой» с помощью перформанса певицы и танцовщицы FKA Twigs и безупречной режиссуры Спайка Джонса. Причем ролик снят с минимальным использованием CGI эффектов — ставка делалась на изощренную гидравлику.

Актуальность и оперативность

Понятие «agile» остается ключевым. Так, Orange Telecom в кампании «Сейчас или никогда» играет на мировой лихорадке в преддверии Чемпионата мира по футболу и сложном периоде у национальной египетской сборной.

В KFC продемонстрировали, как проблемы превратить в преимущества. Будучи на грани кризиса, они запустили кампанию «FCK», которая имеет все шансы выиграть Львов. Кампания стала ответом на форс-мажорную ситуацию, когда на территории Соединенного Королевства внезапно закончилась вся курица.

Персонализация

В этом году бренды еще раз показали важность персонализации. В Новой Зеландии Pedigree дебютировал в сфере производства мобильных аксессуаров — устройство «Pedigree Selfie STIX» держит любимое лакомство собаки, а вы в этот момент можете сделать с ним идеальное селфи.

И завершаем на радужной ноте — Skittles вывел персонализацию на новый уровень, сделав розыгрыш «Эксклюзивни радугу» специально для Super Bowl. За три недели до Кубка они анонсировали, что в этом году долгожданную рекламу увидит лишь один человек — давний фанат Skittles Маркос Менендез. Всем остальным предлагалось увидеть только реакцию Маркоса через прямую трансляцию в Facebook, но не саму рекламу. Тем не менее эта реклама, снятая и показанная только для одного единственного человека, стала самой обсуждаемой в истории бренда.