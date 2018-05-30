В жюри фестиваля в этом году пять россиян

Фестиваль «Каннские Львы» объявил состав жюри, который будет выявлять лучшие работы в 2018 году. В итоговый список судей вошли пять россиян.

В этом году «Каннские львы» отмечают 65-летний юбилей. Фестиваль претерпел ряд изменений, которые коснулись как условий участия, так и номинаций.

Россию в жюри будут представлять пять человек:

Полина Магуайр, Havas Russia ( Direct — Cannes Lions, Print — Young Lions)

Direct — Cannes Lions, Print — Young Lions) Даниэле Панчетти, FCB Moscow ( Brand Experience)

Brand Experience) Александр Чернов, Skolkovo ( PR)

PR) Леонид Фейгин, DDVB ( Design)

Design) Наталья Кирьянова, Wavemaker ( Media)

Некоторые из них поделились с редакцией Sostav своими впечатлениями от нового статуса, а также рассказали о том, какой должна быть работа, чтобы получить от них наивысшую оценку.

Леонид Фейгин, креативный директор и со-владелец DDVB В жюри Каннского фестиваля я в первый раз. Всегда с восхищением слушал рассказы тех, кто был в жюри. Там уже побывали многие мои коллеги и даже ученики. Вот наконец повезло и мне. Откровенно плохой дизайн на Каннский фестиваль не посылают, поэтому выделяются работы с сильным инсайтом, искренние и смелые. К сожалению, просмотрев 2/3 объема, вижу, что темы, став модными, приводят к решениям-близнецам, часто притянутым за уши и скорее стилизованным под бренд, чем базирующимся на глубоком инсайте. И тем ярче выделяются работы, которые действительно открывают новые возможности дизайна в самом широком смысле этого слова.

Полина Магуайр, креативный директор Havas Russia В этом году я с большим удовольствием присоединюсь к команде жюри главного события рекламной индустрии — фестиваля Cannes Lions. Для меня это первый опыт участия в этом конкурсе в статусе члена жюри, хотя я каждый год пристально слежу за работами участников и, безусловно, оцениваю их со своей точки зрения. Для меня все заслуживающие внимания кейсы делятся на работы типа «И почему я этого не сделала?!» и на работы типа «Я бы никогда так не сделала!». Именно работы второго типа, на мой взгляд, и достойны высшей оценки.

Отмечается, что активное участие женщин в выборе номинантов — для фестиваля в новинку: среди 413 членов жюри практически половина (46%) — женщины. Впервые в этом году среди жюри будут заседать эксперты из Грузии, Нигерии, Кении и Шри Ланки.

Финалистов объявят в рамках фестиваля, который пройдет с 18 по 22 июня.

Напомним, что на Sostav проходит традиционное голосование за российские работы, которые будут представлены в Каннах в этом году. Наши читатели могут ознакомиться с каждым проектом и выделить фаворитов — тех, кто, по их мнению, заслуживает Каннского Льва.