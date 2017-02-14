Ведущий Last Week Tonight Джон Оливер считает, что новый президент не в ладах с реальностью



Depositphotos

Президент США Дональд Трамп — не только бизнесмен и продюсер, но и зритель. Он любит смотреть утренние телешоу на кабельных каналах, о чем известно не только его окружению. Сам Трамп регулярно пишет в Twitter о просмотренных передачах. Размещение рекламы в утреннем слоте даст шанс политическим и правозащитным организациям напрямую обратиться к главе государства, поскольку тот с высокой вероятностью будет находиться у экрана.

Одним из первых такой возможностью воспользуется Джон Оливер, известный американский телеведущий. Накануне на HBO стартовал четвертый сезон шоу Last Week Tonight, его первый эпизод был посвящен отношениям Трампа с реальностью. Оливер напомнил многочисленные примеры вранья президента и неоднократно назвал его «патологическим лжецом». Он также заявил, что глава государства получает информацию из сомнительных источников вроде ультраправого портала Breitbart, который принадлежит советнику президента Стивену Бэннону. После выборов Бэннон стал главным стратегом Белого дома и членом Совета национальной безопасности США. На сайте Breitbart пропагандируются традиционные ценности и регулярно критикуются «либеральные» практики вроде планирования семьи.

Ведущий Last Week Tonight планирует просвещать Трампа при помощи рекламы на кабельных каналах. Команда уже оплатила слоты в интервале 8:30–9:00 на Fox News, CNN и MSNBC. Инвентарь закуплен с расчетом на то, что президент смотрит утренние шоу Fox & Friends, New Day и Morning Joe. Кампания охватит только Вашингтон.

Героем роликов станет пожилой ковбой, чей образ позаимствован из рекламы катетеров от Medical Direct Club. Он будет рассказывать о фактах, которые, по мнению Оливера, неизвестны Трампу. Среди проблем — ядерное вооружение, демографическая ситуация, география африканского континента, глобальное потепление, гендерный вопрос. Таким образом Оливер надеется помирить политика с реальностью.