Первая подборка свежих рекламных роликов в этом году



Скриншот видеоролика

Sostav представляет традиционный обзор свежих рекламных роликов, которые появились на экранах этой зимой. Это первая подборка роликов от компаний и агентств в этом году. Смотрим, что успели показать на телевизионных экранах российские рекламодатели.

Традиционно мы не даем оценку качества представленных работ. Само их попадание в наш обзор говорит о том, что эти проекты достойны как минимум внимания со стороны профессионального сообщества.

На экраны ТВ и кинотеатров вышла серия новых рекламных роликов сервиса Яндекс.Такси. В коротких черно-белых видео нет диалогов, потому что «Яндекс.Такси понимает без слов». Обзор на Sostav.

ЦИАН и MIGUELIVANOV.com представили серию рекламных роликов ("Воздушный шар", "Кенгуру" и "Дятел"). Традиционно в кампании присутствуют сюжеты, посвященные аренде и покупке: семья с ребенком находят новую квартиру, влюбленные – отдельное жильё. Обзор на Sostav.

Участники «Квартета И» снялись в новой рекламной кампании МТС. Серия роликов от агентства BBDO Moscow посвящена мобильному приложению оператора «Мой МТС». Через забавные ситуации герои объясняют, как пользоваться приложением. Они, как обычно, шутят и по-дружески подкалывают друг друга. Зритель словно смотрит отрывок из очередного фильма «Квартета И». Обзор на Sostav.

Бренд соков «Любимый» сменил позиционирование: теперь в центре внимания не молодые влюбленные, а зрелые пары. В рамках новой рекламной кампании вышла серия ситком-роликов, подготовленных агентством «Родная Речь» (Leo Burnett Group Russia). Обзор на Sostav.

Екатерина Варнава, комедийная актриса, участница Comedy Woman, стала лицом рекламной кампании Локо-Банка. «Да, Екатерина, конечно, не Владимир Машков и не «Квартет И» в полном составе, более того – даже не Сергей Гармаш. И в этом её прелесть!», - прокомментировал выбор актрисы Денис Зверик, Head of Marketing & Communication Локо-Банк. Обзор на Sostav.

Косметическая компания Oriflame представляет новое позиционирование под слоганом «Красота как образ жизни». Лицом бренда стала актриса театра и кино Екатерина Гусева. Вместе с киностудией Bazelevs косметическая компания представила рекламный ролик. Кроме Екатерины, в рекламе также снялись популярные блогеры Рунета. Обзор на Sostav.

LEGENDA Intelligent Development (санкт-петербургский застройщик) и агентство POSSIBLE Group разработали рекламную кампанию «В семье важно счастье каждого». Кампания стартовала с ролика для ТВ, YouTube, кинотеатров, серии имиджевых принтов и наружной рекламы. Креативщики сделали акцент на положительные эмоции героев рекламного ролика.

Valio запустил рекламную кампанию в поддержку линейки йогуртов и творога с цельными ягодами Clean Label. Ролик будет транслироваться на федеральных каналах в течение 3 месяцев.

«Билайн» и Contrapunto запустили кампанию в поддержку предложения для новых клиентов – «Месяц в подарок». На этот раз герои рекламной кампании (Алла Михеева и Сергей Светлаков) столкнулись на катке.

На российские телеканалы вышел рекламный ролик строительной компании «Зодчий» с участием Ивана Охлобыстина. Креативную концепцию рекламной кампании разработало агентство ANYBODYHOME! (Коммуникационная группа MOVIE). В рамках кампании выйдет три ролика. В эфир вышел первый ролик «Идеальная планировка», далее с февраля будет запущен «Дом надолго», а с марта – «Дом без хлопот». В первой рекламе креативщики использовали образ домового - сказочного русского персонажа.

Ролик для тех, кто никак не может расстаться с новогодним настроением: реклама мобильного приложения от Федеральной службы судебных приставов. Герой видеоролика собирается купить сыну подарок, но его карта оказывается заблокированной. Ролик был снят командой Spring Media.