Подборка дизайна упаковки для российского рынка за ноябрь

Самые долгожданные праздники нашей страны не за горами, наверное, этим и объясняется желание брендов особенно ярко выделить свой продукт на полке. Кстати, в подборке находятся сразу несколько алкогольных брендов, а значит, если упаковка все-таки сможет обратить внимание потребителей на себя, то праздники для некоторых станут не только самыми долгожданными, но и самыми яркими в году.

«Русскую» защитили от подделок

«Русская» – одна из самых известных русских водок, бренд, являющийся символичным для нашей страны. К полувековому дизайн бренда стал модным и премиальным: «Русская» обзавелась обновлённой этикеткой и новой уникальной формой бутылки.

Препятствующий скольжению руки эмбоссинг в традиционном русском стиле и специальная защитная микросеточка на этикетке обеспечат дополнительную защиту от подделок.

«Русский Стандарт Gold» – идеальный атрибут праздничного стола

Компания «Русский Стандарт Водка» объявили о пополнении линейки водки «Русский Стандарт Gold» новой оригинальной подарочной упаковкой из прозрачного пластика.

Новая упаковка «Русского Стандарта Gold» в современном дизайне имеет цилиндрическую форму и выполнена из прочного прозрачного пластика, что выгодно подчеркивает всю красоту оригинальной бутылки «Русского Стандарта Gold» и делает ее более заметной на полке. Упаковку дополняют основание и крышка из литого пластика золотых оттенков с тиснением, верх крышки украшает изображение орла и медведя. Красная ручка тубуса из шелковистой плетеной тесьмы гармонично перекликается с цветовой гаммой этикетки.

Все элементы бутылки создают неповторимое настроение особого события и подчеркивают характер бренда – идеального атрибута праздничного стола.

VASPURart провело редизайн упаковки бренда «Гармония»

Ассортимент бренда состоял из 6-ти SKU, и проблема заключалась в том, что прежний дизайн упаковки не выделял продукцию бреда на полке и не доносил до потребителя основное УТП бренда – естественные, короткие сроки хранения, обуславливающие более высокую, по сравнению с конкурентами, цену.

Благодаря своему стратегического подходу к дизайну, при разработке дизайн-концепции упаковки, команда VASPURart решила сосредоточить внимание на ключевых элементах упаковки:

усиление логотипа бренда и придание ему индивидуальности и заметности на полке;

создание ощущения гармонии, чтоб дизайн упаковки отражал название бренда;

яркая и заметная визуализация основного УТП бренда – коротких, естественных сроков хранения;

визуальная идентификация

Новый год со Starbucks

В преддверии главного праздника в году в кофейнях Starbucks по всей России воцарилась атмосфера волшебства – в меню вернулись зимние напитки, белые стаканчики сменил красочный дизайн, на полках появились кружки и тамблеры с праздничной символикой, а также рождественские бленды.

Для детей и их родителей

Накануне выхода на экраны мультфильма «Олаф и холодное приключение» IDS Borjomi Russia выпустили лимитированную серию бутылочек с главными героями – королевой Эльзой, принцессой Анной и их неунывающим другом – снеговиком Олафом. Линейка рассчитана на детскую и семейную аудиторию.

На полках уже представлены бутылочки объемом 0,33 с героями «Холодного сердца» в виде самих персонажей. Они так понравились детям и их родителям, что IDS Borjomi Russia и компания Disney в России решили выпустить природную воду объемом 0,5.

Яркие бутылочки с изображениями Эльзы, Анны и Олафа помогут привить детям правильную привычку пить чистую природную воду и поддерживать водный баланс.

Fabula Branding решили повысить статус колбасы

Fabula Branding разработала торговую марку колбасных изделий для «Дзержинского мясокомбината». Вывод новинки на насыщенный рынок колбасных изделий требовал правильного позиционирования и создания сильных атрибутов бренда, которые бы привлекали внимание к торговой марке и эффективно отстраивали ее от конкурентов.

Нейм «Родныя мясціны» («Родные места») рассказывает про белорусское происхождение марки, а также создает сильную эмоциональную связь между брендом и покупателем. Слоган «Мапа каўбасных смакаў» («Карта колбасных вкусов») поддерживает нейм и отсылает к таким современным гастрономическим понятиям, как винная или сырная карта, повышая тем самым статус продукта.

Акцентным элементом дизайна является крупный плашечный логотип. Чистая геометрическая форма круга, центрированное расположение, свежий зеленый цвет, фото белорусских пейзажей и разделение этикетки на контрастные блоки помогают выделить торговую марку на полке.

Детская продукция бренда «Родныя мясцінкі» перенимает дизайн материнского бренда, но цвета стали более яркими, их сочетание – более мягким, а вербальная коммуникация – более ласковой.

Мини-овощи для мини-людей

Компания HORTEX и брендинговое агентство BRAND BROTHERS выпустили линейку замороженных овощей для детей.

Конкуренция в таком консервативном сегменте, как замороженные овощи, остается стабильно высокой. При этом в данной категории нет предложений, ориентированных на приобретение для питания детей.

Для расширения продуктового ассортимента и роста продаж компании было принято решение увеличить присутствие на полке за счет новой ниши, ориентированной на мам детей дошкольного и школьного возраста. Агентству было поручена разработка креативной концепции и дизайна упаковки для нового продукта – замороженные мини-овощи.

LINII Group нарядило животных на стаканчиках PRIME

Веселые животные очень быстро стали частью фирменного дизайна PRIME. Накануне Нового года они немного сменили имидж, напоминая о приближении зимних праздников. К примеру, имбирный лось, украшавший лимонадные этикетки трансформировался в Деда Мороза, гордо восседающего в санях, и стал визитной карточкой пол-литровых стаканов, а на упаковке объемом 300 мл появился йог-бульдог, несущий коробку с подарками. Стакан объемом 700 мл получил в качестве фирменного персонажа забавного кенгуру-сноубордиста, который летом всем запомнился в роли серфера.

Разработчики дизайна также предусмотрели на каждом стакане белое поле, на котором можно оставить праздничное пожелание или поздравление. Что касается цветовой гаммы новогоднего оформления PRIME, то на стаканах преобладает красный цвет в сочетании с зеленым и золотистым.