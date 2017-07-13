В охоте на Cannes Lions 2018 определен победитель с самой сильной профессиональной интуицией



Иллюстрация Cannes Lions

Leo Burnett Moscow и Сannes Lions Presentations подвели итоги 30-го «Каннского прогноза». По случаю юбилея агентство решило огласить ТОП-30 участников, которые были наиболее близки к истине, когда предсказывали победителей фестиваля в Каннах.

В этом году в голосовании за кейсы вероятных победителей фестиваля приняло участие более 250 человек из числа представителей агентств, компаний, СМИ и студентов.

Из 25 претендентов на «Каннского Льва» необходимо было выбрать лишь 8. Дополнительные баллы начислялись участникам за точность прогноза при определении тройки обладателей Гран-при.

Итак победителем «Каннского прогноза 2017» стал Илья Довнар, арт-директор HA Interactive brand studio. Он набрал 6 885 баллов и получает бесплатную аккредитацию на Cannes Lions 2018 стоимостью €3000. Его коллега Анастасия Назарова с 6 705 очками оказалась на второй строчке прогноза. Тройку лидеров с 6 610 баллами замыкает Евгений Примаченко из Wieden+Kennedy.

В список ТОП-30 также вошли представители таких агентств и компаний как РА «Восход», Leo Burnett Moscow, Hungry Boys, Cheil Russia, GOOD, International Advertising Festival Red Apple, Umbrella, Friends Moscow, РБК, Hashtag, BBDO White, Сбербанк, Reckitt Benckiser, DIAGEO и Redmadrobot.

В Leo Burnett Moscow также отметили, что правильно угадать обладателей трех Гран-при фестиваля смогли лишь 4 человека. Помимо Ильи Довнара это:Михаил Маер (Leo Burnett Moscow), Альберт Урчуков (Friends Moscow) и Сергей Шабров (Leo Burnett Moscow).

Наиболее перспективные кейсы подборки «Каннского прогноза», который знаменит своей точностью – порядка 90%, в этом году можно было оценить на Cannes Lions Moscow Festival.

Наши поздравления победителю и всем участникам, вошедшим в ТОП-30 «Каннского прогноза – 2017»!

Полный список всех-всех участников голосования с баллами можно посмотреть на странице Leo Burnett Moscow в Facebook.