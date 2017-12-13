Какие телепередачи собрали самую большую аудиторию в этом году

Исследовательская компания Mediascope по просьбе Sostav.ru составила рейтинг самых популярных проектов на российском телевидении в этом году. ТОП регулярных программ (выходили более трех раз за период) возглавил документальный сериал Оливера Стоуна «Путин» на «Первом канале». ТОП уникальных передач (выходили менее четырех раз за период) – Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., на «Первом».

Именно эти проекты собрали самые высокие рейтинги в январе-ноябре 2017 года в аудитории 4+, города России с населением 100 тысяч+. У документального фильма «Путин» средний рейтинг составил 8,3%, у Военного парада – 13,2%.

В ТОП-20 уникальных телепередач присутствуют только проекты «Первого канала» и «России-1». ТОП-20 регулярных программ замыкает единственный в этом рейтинге проект НТВ – «Ментовские войны-11».

Среди самых рейтинговых уникальных программ 2017 года много кинофильмов, в том числе советских («Кавказская пленница», «Служебный роман» и другие), а также спортивных трансляций – футбольные матчи Кубка конфедераций 2017, хоккейные поединки Чемпионата мира 2017 и церемония закрытия Кубка конфедераций FIFA 2017. ТОП-20 регулярных программ изобилует российскими телесериалами.