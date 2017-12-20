Рейтинг составлен на основе показателей, которые фиксировались с января по ноябрь

В начале декабря на Составе появился настоящий лонгрид, состоящий из нескольких рейтингов YouTube. Были представлены ТОП-10 самых просматриваемых роликов, лучшие музыкальные видео, а также самая популярная реклама в мировом YouTube.

Сегодня мы рассказываем о десятке лучших российских рекламных роликах.

Рейтинг составлен на основе нескольких показателей, которые фиксировались с января по ноябрь: количество просмотров, времени и вовлеченности, а также соотношение оплаченных и органических просмотров. При этом каждое видео должно было иметь значимое число нерекламных просмотров, что является подтверждением качества креатива и вирусного потенциала.

Самые яркие видео запомнились неординарным подходом к монтажу и вдохновляющими креативными идеями.

Например, S7 Airlines напомнила нам, что мир намного лучше фотографий в интернете, а Coca-Cola, несмотря на погоду, задала тон летнему настроению. А пока группа «ХЛЕБ» крутит спиннеры в интерактивном ролике SNICKERS, мы предлагаем вам еще раз вспомнить самую яркую рекламу уходящего года на YouTube.

1. ХЛЕБ – Спиннер

2. А я продал машину в Карпрайс – Сергей Жуков

3. Nike: Из чего же сделаны наши девчонки?

4. Raffaello. А как любите вы?

5. Новый рекорд в мире FMX: прыжок на самый большой в мире движущийся грузовик БелАЗ

6. Семён Слепаков: Котозависимость

7. Экстремальная экскурсия PNK

8. S7 Airlines – Фотографии сбываются

9. PERFECT FIT™ – Perfect Fitness

10. МумийТролль& L'One & Quest Pistols Show – Попробуй...Почувствуй