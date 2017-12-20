В начале декабря на Составе появился настоящий лонгрид, состоящий из нескольких рейтингов YouTube. Были представлены ТОП-10 самых просматриваемых роликов, лучшие музыкальные видео, а также самая популярная реклама в мировом YouTube.
Сегодня мы рассказываем о десятке лучших российских рекламных роликах.
Рейтинг составлен на основе нескольких показателей, которые фиксировались с января по ноябрь: количество просмотров, времени и вовлеченности, а также соотношение оплаченных и органических просмотров. При этом каждое видео должно было иметь значимое число нерекламных просмотров, что является подтверждением качества креатива и вирусного потенциала.
Самые яркие видео запомнились неординарным подходом к монтажу и вдохновляющими креативными идеями.
Например, S7 Airlines напомнила нам, что мир намного лучше фотографий в интернете, а Coca-Cola, несмотря на погоду, задала тон летнему настроению. А пока группа «ХЛЕБ» крутит спиннеры в интерактивном ролике SNICKERS, мы предлагаем вам еще раз вспомнить самую яркую рекламу уходящего года на YouTube.
1. ХЛЕБ – Спиннер
2. А я продал машину в Карпрайс – Сергей Жуков
3. Nike: Из чего же сделаны наши девчонки?
4. Raffaello. А как любите вы?
5. Новый рекорд в мире FMX: прыжок на самый большой в мире движущийся грузовик БелАЗ
6. Семён Слепаков: Котозависимость
7. Экстремальная экскурсия PNK
8. S7 Airlines – Фотографии сбываются
9. PERFECT FIT™ – Perfect Fitness
10. МумийТролль& L'One & Quest Pistols Show – Попробуй...Почувствуй