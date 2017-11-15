Город присоединился к единой системе рекламы на общественном транспорте федерального оператора

Волгоград присоединился к единой системе рекламы на общественном транспорте федерального оператора TMG.

Transit Media Group стала единственным оператором с правом размещения рекламы в центре города на бортах и внутри салонов нового инвентаря - низкопольных автобусов большой вместимости 2016-2017 года выпуска.

В общей сложности TMG теперь располагает в Волгограде подвижным составом в 360 транспортных средств, которые насчитывают 1080 наружных и 1450 внутрисалонных рекламных поверхностей, обеспечивая полный охват города.

Размещение рекламы полностью отвечает единому стандарту TMG (прямые контракты с пассажироперевозчиком, запуск кампании за 5-10 дней, собственное производство, автоматизированный учет и контроль).