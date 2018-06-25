TMG стал эксклюзивным оператором рекламы на общественном транспорте Московской области

В начале прошлой недели между ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» и TMG (TransitMediaGroup), крупнейшим федеральным оператором рекламы на общественном транспорте, был подписан контракт сроком на 5 лет на эксклюзивное размещение рекламы на бортах транспорта Московской области. Сумма контракта составила свыше 155 млн. рублей.

«Мы рады, что подписание долгосрочного договора стало логичным продолжением наших взаимоотношений с ГУП МО „МОСТРАНСАВТО“, одной из крупнейших транспортных компаний страны. Для нас это не только важный, но и интересный контракт, т.к. при очевидном потенциале этого рынка, в то же время, нам предстоит работа с огромной транспортной логистикой на территории 45 000 кв км., насчитывающей 73 города. Мы планируем инвестировать в рекламу на транспорте Подмосковья и полагаемся на свой 25-летний опыт не только в размещении рекламных проектов, но и в комплексном развитии рынка транспортной рекламы в тех регионах, где мы начинаем работать», — комментирует Генеральный директор TMG Александр Эпин.

Подвижной состав ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» насчитывает порядка 5000 автобусов, которые обслуживают маршруты пригородного и междугороднего сообщения и перевозят 484 млн. пассажиров в год. Сегодня в Московской области проживает около 7,5 млн. чел., и это количество ежегодно растет, т.к. жизнь за городом становится популярна, в том числе среди аудитории с высоким социально-демографическим статусом.

«За текущий год доходы Мострансавто от рекламы на транспорте увеличились на 44% за счет открытых продаж. Передача права размещения рекламы на бортах транспортных средств единому оператору позволит увеличить доход от данного вида деятельности еще минимум в два раза» — отмечают в Мострансавто.

Основными форматами размещения рекламы станут классическое полное брендирование и стандартные форматы (мобильные билборды и постеры) на бортах автобусов.

Как сообщили в TMG, новый инвентарь будет обслуживаться по единому стандарту сервиса, аналитики и отчетности, которыми располагает оператор.

Новый контракт вступает в силу с 1 июля 2018.