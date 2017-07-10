Оператор получил эксклюзивное право на размещение рекламы на 1000 автобусов



Пресс-служба TMG

Федеральный оператор транзитной рекламы TMG расширил автобусный состав в Московской области, заключив контракт на эксклюзивное право размещения рекламы на 1000 единиц дополнительного транспорта. Все автобусы по условиям контракта – белые и новые.

В общей сложности ресурсы Transit Media Group выросли до 6000 рекламных поверхностей. Транспорт с транзитной рекламой TMG охватывает 130 маршрутов в 30 городах области, что дает рекламодателям широкий охват и высокую частоту контактов с рекламным сообщением.

«Одним из главных преимуществ новых белых автобусов является отсутствие жестких рамок и требований при размещении рекламы», - отмечает коммерческий директор TMG, Павел Михайлов.