Первыми партнерами проекта стали Gloria Jeans и Modis

Tmall, входящая в Alibaba Group, запускает платформу для брендов одежды, не имеющих собственного онлайн-магазина в России. Первыми партнерами стали Gloria Jeans и Modis, сообщает «Коммерсант».

«Компания планирует стать основной онлайн-платформой для ритейлеров, которые еще не запустили свой интернет-магазин или чьи обороты там невелики»,— сообщил представитель Alibaba.

Tmall взимает комиссию с заказов, ее размер в компании не раскрывают. Такой модели площадка придерживается в Китае, где на её базе продажи развивают не только небольшие компании, но крупнейшие мировые бренды, например, Zara и Gap.

Продажи Modis на Tmall должны начаться в первом квартале 2018 года. Gloria Jeans начнёт продажи уже 6 февраля: на первом этапе будет представлено около 200 наиболее популярных товарных наименований с расширением до 1 тыс. в течение года. Tmall станет первой площадкой, где Gloria Jeans запустит продажи в интернете, для покупателей будет доступна курьерская доставка.

«Онлайн-продаж в нашей компании долго не было по нескольким причинам. В России очень дорогая доставка по сравнению, например, с Европой. До последнего времени интернет-торговля в мире в целом была неприбыльной. Мы дождались момента, когда этот шаг стал хоть немного выгодным экономически», – отметили представители Gloria Jeans.

Участники рынка объясняют, что при работе с Tmall по модели маркетплейса брендам придется полностью выстраивать самую затратную часть цепочки продаж – хранение, работу с курьерской доставкой, обработкой возвратов и т. Д. Зачастую это полностью перекрывает выгоду от такого сотрудничества, считают они.

Ранее Alibaba Group сообщила, что запускает в России новый бренд «Лоукостер», который будет специализироваться на торговле товарами, стоимостью до 600 рублей.