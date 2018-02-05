Проект призван привлечь молодую аудиторию и осторожных покупателей

Интернет-ритейлер AliExpress (входит в Alibaba Group) запускает в России новый бренд «Лоукостер», который будет специализироваться на торговле товарами на сумму до 600 рублей, сообщает РБК.

«Лоукостер» действует в формате дискаунтера. По словам представителей компании, на недорогие категории товаров сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress. Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую «малобюджетную» аудиторию.

Сначала «Лоукостер» будет работать внутри мобильного приложения AliExpress, основную аудиторию которого составляют пользователи до 25 лет. Бренд призван привлечь новых пользователей, которые ещё никогда не делали покупок на AliExpress, особенно в городах-миллионниках.

«С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих – «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов – AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России – Tmall», – сообщили в компании.