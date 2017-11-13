Менее чем через пять минут после старта акции в магазине было продано товаров на сумму более 100 млн рублей

Интернет-магазин Tmall (входит вместе с AliExpress в Alibaba Group) впервые прининял участие во Всемирном дне шоппинга в России. Показатель в 100 миллионов рублей оборота Tmall перешагнул менее чем через 5 минут со старта распродажи, сообщают в компании.

Самым популярным товаром в распродажу стала кофемашина DeLonghi, смартфон Xiaomi Redmi и Apple iPhone. Кроме того, не потеряла своей популярности зубная щётка Oral-B – за час покупатели оформили более 2500 заказов на неё. В первую пятёрку самых активных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Воронеж. Замыкает десятку любителей шоппинга Пермь.

В распродаже участвовали самые популярные категории Tmall: электроника, детские товары и одежда, - всего около 10 тысяч товарных наименований с максимальными скидками до 70%. Самым популярным направлением стали смартфоны.

В AliExpress также было представлено более миллиона товарных наименований, упор делался на наиболее популярные в России категории: одежду, электронику и товары для красоты, со скидками до 90%. Также специально в преддверии Всемирного дня шоппинга AliExpress запустил для россиян магазин одного из самых популярных мобильных приложений в App Store – Musical.ly с эксклюзивным ассортиментом.

AliExpress впервые проводит в стране серию мероприятий, которая направлена на увеличение знания бренда Tmall: к распродаже компания провела масштабную телевизионную кампанию, были запущены VR-магазины, а также 10 ноября стартовало реалити-шоу в центре Москвы по выбору лайфстайл-директораTmall, который выступит амбассадором бренда в России. Гостьей Alibaba Group на запуске фестиваля в этом году наряду с Николь Кидман и Марией Шараповой, стала россиянка и сотрудница «Почты России», которая доставляет своим односельчанам посылке на коне.