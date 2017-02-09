Предприниматель ищет "своего Джонатана Айва"



Иллюстрация: facebook.com/olegtinkov

Олег Тиньков готов отдать до 1% акций дизайнеру, который станет его Джонатоном Айвом. Об этом предприниматель написал в своем блоге.

Предприниматель опубликовал у себя в фейсбуке ссылку на вакансию Тинькофф Банка. Компания ищет дизайнеров, которые «не выпендриваются» и умеют делать дизайн для бабушек. Тиньков сообщил, что им нужен дизайнер, который умеет делать дизайн для обычных людей – «бабушек, кассиров в супермаркете, врачей, программистов или школьных учителей».

По словам Тинькова, большинство дизайнеров, с которыми они работали, «умеют делать только дизайн для других дизайнеров». Их работы хорошо смотрятся на дизайнерских сайтах, но совершенно непонятны людям.

«Если вы любите серое на сером, тонкое на тонком, и чтобы ****** (ничего) не было видно – сразу нет», – сообщается в объявлении.

Текст вакансии:

Tinkoff.ru ищет дизайнеров



У нас есть задача — интернет-банк и рынок финансовых услуг. У нас 8 миллионов пользователей, большинство из которых — обычные люди, которые не разбираются в технологиях. Ваша бабушка, кассир в супермаркете, полковник милиции или врач скорой помощи, программист, дизайнер или школьный учитель — портрет нашей аудитории.



Большинство дизайнеров, с которыми мы встречались, умеют делать только дизайн для других дизайнеров. Их работы хорошо смотрятся на «Дрибле», но совершенно беспомощны в руках уборщицы или психолога. Нам нужны люди, которые не выпендриваются, а сделают финансовый рынок будущего для обычных людей.



Если вы любите серое на сером, тонкое на тонком, и чтобы ****** (ничего) не было видно — сразу нет.



Ключевые слова: UX, типографика, консистентность, пользовательские сценарии, логика. Нам важнее, чтобы люди легко разбирались в сайте и делали то, что им надо, а не красивые картинки.



Мы банк, поэтому у нас белая зарплата от 100 000 с годовыми бонусами, доступ к гигабайтам статистических данных, лучшая на рынке команда веб-аналитиков и разработчиков, ДМС, спортзал и офис в небоскребе. Питание, как вам уже известно, двухразовое.

Кроме того, Тиньков написал, что также он ищет человека, который станет его Джонатоном Айвом (это главный директор по дизайну Apple и создатель дизайна iMac). Он предложил такому сотруднику до 1% акций Тинькофф Банка.