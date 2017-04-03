Банк запустит виртуальную сотовую сеть



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«Сбербанк-Телеком», дочерняя компания Сбербанка, запустит бета-тестирование виртуальной сотовой сети. Об этом сообщает ComNews.

По словам издания, первыми пользователями оператора станут сто сотрудников петербургского «Сбербанка». К июню текущего года компания планирует начать открытое бета-тестирование в Санкт-Петербурге, в котором смогут участвовать все желающие. После этого пилотные зоны появятся в Москве и в некоторых российских регионах.

ООО «Сбербанк-Телеком» зарегистрирована в марте 2016 года в качестве виртуального оператора. Сообщается, что инфраструктуру для оператора предоставит Tele2, у дочернего предприятия появится свое оборудование СОРМ и собственная нумерация. Сеть будет работать по модели Full MVNO (mobile virtual network operator), поэтому от традиционных «физических» компаний оператор будет отличаться только отсутствием собственных базовых станций и радиочастот.

Россвязь уже выдала «Сбербанк-Телекому» 20 тысяч телефонных номеров с кодом 958 для Москвы и Санкт-Петербурга. Коммерческий запуск сети запланирован на конец 2017 года.