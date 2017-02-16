Сервис помогает найти себе пару из исторических личностей



Скриншот сайта

В интернете появился «Тиндер 1917 года». Это сервис, который позволяет найти партнера в 1917 году. Его запустил проект «1917. Свободная история».

Сервис устроен как аналог приложения для знакомств Tinder. У него похожий дизайн и интерфейс. При входе нужно выбрать, с людьми какого пола вы хотите познакомиться, а после этого сайт будет предлагать вам фотографии возможных партнеров.

В приложении можно выбрать себе «пару» из реальных личностей, которые жили в 1917 году – писателей, поэтов, политиков, философов и композиторов. Каждый выбор сопровождается цитатой о любви.

Например, Николай II «пишет» так: «Сегодня меня посетило чувство влюблённости, отобедав, сие чувство пропало», а Лиля Брик делится советом: «Лучше всего знакомиться в постели».

Проект «1917. Свободная история» был создан издательством Яндекса. Он устроен как социальная сеть, в ленте которой писатели и поэты делятся воспоминаниями о 1917 году. Все материалы основываются на достоверных исторических свидетельствах – письмах, дневниках и других документах.