Old Spice Russia запускает новую рекламную кампанию, лицом которой стал резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. В рамках продвижения бренда он готов взять на себя настоящие мужские челленджи, которые окажутся ему по силам благодаря Old Spice.
Представители бренда рассказали о тех испытаниях, которые предстоят самому смешному холостяку страны.
Испытание №1
Сорок-восемь-часов-все-челленджи-челлендж – это настоящая проверка на прочность и для Old Spice, и для Тимура. Получится ли у него облиться ледяной водой, съесть много бургеров, корицы, сделать боттл флип челлендж и даже сказать «Old Spice» открытым ртом? Бренд гарантирует, что на протяжении всех этих 48 часов Old Spice поможет резиденту Comedy не ударить в грязь лицом.
Испытание №2
Как связан мировой рекорд смеха и Old Spice? Как рассмешить того, кто, кажется, знает все шутки в мире и может придумать еще столько же? Но мы идем на рекорд – 48 часов непрерывного смеха (правда, только над шутками Незлобина – уточняется в пресс-релизе).
Испытание №3
Если вам кажется, что вы видели Тимура во всех возможных и невозможных ролях, то вас ждет новое откровение. Теперь Тимур – бьюти-блогер для настоящих мужиков, и он расскажет им про легендарный дезодорант, которого так не хватало великим путешественникам, первопроходцам и космонавтам. И даже очень красивая девушка не сможет отвлечь Тимура от столь важного и интересного занятия.
«Я очень рад присоединиться к братству Old Spice! Почему? Да потому что это очень классный бренд, который любят самые крутые мужики во всем мире. Если Терри Крюс или Исайя Мустафа назовут меня «бро», я не буду против. Мне кажется, история с забавными и классными челленджами от Old Spice – это весело и круто, и я буду только рад принять в них участие, особенно если у меня есть такая надежная защита», – рассказывает Тимур Батрутдинов.