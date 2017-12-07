Old Spice Russia запускает новую рекламную кампанию, лицом которой стал резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. В рамках продвижения бренда он готов взять на себя настоящие мужские челленджи, которые окажутся ему по силам благодаря Old Spice.

Представители бренда рассказали о тех испытаниях, которые предстоят самому смешному холостяку страны.

Испытание №1

Сорок-восемь-часов-все-челленджи-челлендж – это настоящая проверка на прочность и для Old Spice, и для Тимура. Получится ли у него облиться ледяной водой, съесть много бургеров, корицы, сделать боттл флип челлендж и даже сказать «Old Spice» открытым ртом? Бренд гарантирует, что на протяжении всех этих 48 часов Old Spice поможет резиденту Comedy не ударить в грязь лицом.

Испытание №2

Как связан мировой рекорд смеха и Old Spice? Как рассмешить того, кто, кажется, знает все шутки в мире и может придумать еще столько же? Но мы идем на рекорд – 48 часов непрерывного смеха (правда, только над шутками Незлобина – уточняется в пресс-релизе).

Испытание №3

Если вам кажется, что вы видели Тимура во всех возможных и невозможных ролях, то вас ждет новое откровение. Теперь Тимур – бьюти-блогер для настоящих мужиков, и он расскажет им про легендарный дезодорант, которого так не хватало великим путешественникам, первопроходцам и космонавтам. И даже очень красивая девушка не сможет отвлечь Тимура от столь важного и интересного занятия.