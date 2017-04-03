Эстрадный певец снялся в видео, посвященном сети закусочных Black Star Burger



Скриншот видеоролика

Российский поп-король Филипп Киркоров снялся в рекламном видео сети закусочных Black Star Burger, принадлежащей рэперу Тимати. Тем самым давние враги дали понять всем, что забыли о старой вражде. Ролик, подпись к которому гласит “Теперь ты видел все”, опубликован на официальной странице рэпера в Instagram.

В видео Тимати изображает обычного официанта, которому неожиданно приходится обслуживать самого Филиппа Киркорова. "Я этого момента 3 года ждал", — говорит поп-певец, видимо, напоминая зрителям о конфликте, который произошел после того, как рэпер высмеял российского короля поп-музыки и выложил на YouTube песню “Давай до свидания”, а Киркоров, в свою очередь, ответил ему клипом “Троллинг”.

Помимо Киркорова и Тимати в видео появляется еще один популярный российский артист - Григорий Лепс. Именно к нему за столик, получив свой заказ, и садится поп-король. Позже к ним присоединяется и Тимати.

Black Star Burger на Новом Арбате стал одним из самых шумных проектов 2016 года. Партнером рэпера по бизнесу выступил Юрий Левитас — бывший акционер Первого республиканского банка. Для управления закусочными партнеры создали совместное предприятие ООО “Блэк стар фудс”, в котором Юрий Левитас занял пост гендиректора. Согласно прогнозу участников проекта, окупить инвестиции в Black Star Burger они рассчитывают в течение одного-двух лет.