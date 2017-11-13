Студия веб-дизайна «Блэк таргет» уже имеет в разработке несколько проектов

Последнее время Тимати ассоциируется не как рэп-музыкант и даже не как продюсер. Увлекшись бизнесом, он уже открыл сеть бургерных Black Star Burger и магазин одежды Black Star Wear.

Теперь вместе с партнёрами популярный исполнитель основал студию веб-дизайна «Блэк таргет», сообщает Life.ru. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована ещё 14 сентября в Яковоапостольском переулке. По тому же адресу «прописаны» и большинство других фирм музыканта.

«Блэк таргет» оказывает полный спектр услуг по разработке и поддержке веб-проектов на всех платформах, включая мобильные приложения.

В портфеле агентства уже имеется четыре проекта. Команда дизайнеров из «Блэк таргет» разрабатывала сайт и мобильное приложение для Black Star Burger и занималась созданием нового мобильного приложения для интернет-магазина Black Star Wear.

«Блэк таргет»также занимался разработкой нового функционала сайта для компании Тимати Make it Music по выпуску и монетизации музыкального и видеоконтента. Кроме того, для музыкального лейбла Black Star команда делала страничку для продвижения концерта в СК «Олимпийский».

В «Блэк таргет» Тимати принадлежит доля 20% в уставном капитале, такие же доли в компании имеют давние бизнес-партнёры музыканта – Павел Курьянов и Чассем Нзале Трифен Вальтеру, ещё 40% дизайн-студии контролирует Азамат Мухамеджанов, он же является гендиректором компании.