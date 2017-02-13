Он считает, что правительства должны объединиться с корпорациями для борьбы с ложной информацией



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Гендиректор Apple Тим Кук называл фейковые новости одной из главных мировых проблем. Об этом он рассказал в The Telegraph.

По мнению Кука, правительства всех стран должны объединиться с крупнейшими корпорациями для борьбы с ложной информацией. Это необходимо сделать из-за того, что фейковые новости «убивают сознание людей» и заставляют СМИ гоняться не за правдой, а за «количеством кликов».

Кук считает, что популярность фейковых новостей – это временное явление, которое появилось потому, что «некоторые СМИ пытаются получить большое количество переходов любой ценой». Такие издания зарабатывают просмотры, но не говорят правду. А это, по мнению Кука, «убивает умы людей».

Также Кук добавил, что для борьбы с фейками нужно создать эффективные инструменты защиты, которые помогут искоренить непроверенные новости, «не вмешиваясь в свободу слова и печати». Кук убежден, что такой подход приведет к победе «надежных и честных СМИ».