Однако пользователи уличили издание в ангажированности

The Village опубликовал анонимное интервью сотрудника Роскомнадзора (РКН), в чью сферу обязанностей входит составление ответов на обращения граждан и организаций. Собеседник подробно рассказал об особенностях своей работы в ведомстве, однако пользователи соцсетей и мессенджеров восприняли материал с критикой и обвинили издание в «ангажированности».

Ежемесячно в РКН поступает около 5 тысяч обращений, каждый сотрудник профильного отдела ежедневно пишет примерно по 5 ответов, подкрепляя их ссылками на различные правовые нормы.

«Существует стереотип, что в Роскомнадзоре работают некомпетентные люди, но это не так. Просто люди вне ведомства знают меньше, чем сотрудники РКН, и всегда говорят, что во всем виноваты именно мы. На самом деле РКН — только орган исполнительной власти и не принимает самостоятельных решений о блокировке сайтов», - сообщил собеседник издания.

Кроме того, РКН следит за радиосвязью, соблюдением законов средствами массовой информации, а также обеспечивает блокировку интернет-ресурсов. В некоторых случаях сотрудники идут на диалог с владельцами ресурсов, объясняя им, как избежать блокировки, а когда видят очевидную ошибку, обращаются в ведомства, которые её допустили.

Пользователи соцсетей восприняли это интервью скептически, обвинив сотрудников Роскомнадзора в технической некомпетентности, а издание — в размещении заказной статьи.

«Но это какой-то насквозь фальшивый персонаж, не верю», «Статья целиком состоит из вранья, демагогии и оправданий», «Роскомнадзор проплатил нативное размещение на сайте The Village. На протяжении десяти тысяч знаков сотрудник РКН пытается убедить читателя, что в РКН работают обычные люди. Доказывая свою компетентность, сотрудник РКН рассказал, что втыкает наушники в заднюю стенку процессора» — обсуждали интервью пользователи в Twitter.