Издание опасается, что средств, собранных с пожертвований, не будет хватать на существование



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Издание The Guardian ввела функцию спонсорской подписки, чтобы оставить читателям доступ к контенту. Однако руководство продумывает запасной план о введении пейволла — модели монетизации, которая ограничивает количество доступных статей, сообщает The Telegraph.

Британская The Guardian, в противовес крупным западным изданиям, долго отказывалась вводить какие-либо инструменты для монетизации контента. Объясняется это решение принципиальным нежеланием ограничивать доступ к информации. Однако, на фоне снижения доходов от рекламы, изданию пришлось продумывать запасной план. Тогда редакция разработала специальную схему, позволяющую читателям становиться спонсорами и поддерживать газету пожертвованиями.

«Мы хотим сделать мир лучше и справедливее, хотим оставаться честными. Мы полагаем, что читателям нужна качественная независимая журналистика, которая говорит им правду. Это важно для демократии, так как никто не может запретить нам о что-то сказать. Всё это трудная и дорогая работа. Все больше людей хотят читать The Guardian и все меньше людей готовы платить за это. Доходы от рекламы стремительно падают. Если вы читаете нас, и вам нравится, то что мы пишем, станьте одним из наших спонсоров. Так вы сделаете будущее The Guardian надёжным», - говорилось в обращении издания к читателям.

Сумма пожертвований в месяц составляет 6.99 долларов. В редакции заявили, что к апрелю им удалось привлечь уже 230 тысяч спонсоров, хотя в начале года их было всего 50 тысяч. Это помогло увеличить выручку от онлайн-версии. Но руководство компании поручило разработать запасной план на случай, если пожертвований читателей не будет хватать.

Сообщается, что у газеты пока нет четких планов по введению пейволла, но руководство будет вынуждено сделать это, если окажется, что убытки слишком велики. В The Guardian опасаются ухудшения ситуации на рекламном рынке и конкуренции с крупными компаниями. Дэвид Пемсил, генеральный директор Guardian Media Group заявил, что у газеты есть трехлетняя стратегия, которая обеспечит ее будущее.