Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отличить культовый рекламный слоган от цитаты

Известны примеры, когда громкие фразы из рекламных кампаний разлетались на цитаты. Впрочем, нередко и сами слоганы оказываются заимствованными — например, из литературы. Sostav вместе с фестивалем Silver Mercury предлагает проверить, сможете ли вы отличить культовый рекламный слоган от цитаты из знаменитого литературного произведения.

С ценителями хорошей литературы и качественного маркетинга увидимся 6 и 7 июня в кинотеатре «Горизонт». Материал подготовлен официальным PR-партнером фестиваля агентством маркетинговым коммуникаций Pro-Vision Communications.