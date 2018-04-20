Проект был реализован при поддержке федерального культурного ресурса Geometria.ru

Advance Group при поддержке федерального культурного ресурса Geometria.ru реализовал в деловом комплексе «Федерация» в Москва-Сити тест-драйв марафон для нового Audi Q5. Организаторы кампании признаются, в современных реалиях жесткой конкурентной борьбы необходимы оригинальные рекламные решения, позволяющие не просто контактировать с брендом, но и давать потребителю возможность пробовать.

Для реализации кейса был выбран один из самых высоких деловых комплексов в Европе, расположенный в Москва-Сити. В течение месяца любой сотрудник Башни «Федерация», имеющий водительское удостоверение, определенный стаж и собственный автомобиль, мог совершенно свободно стать участником 24 часового тест-драйв марафона Audi Q5.

Для этого было необходимо пройти несложную регистрацию на промостойке, специально установленной в фойе делового центра, где персонал проводил быстрый инструктаж, оформление документов и выдавал ключи на уже припаркованный рядом со входом новый Audi Q5. Всего в акции каждый день было задействовано 5 автомобилей, что в конечном итоге дало возможность более 120 сотрудникам Москва-Сити сутки провести за рулем шикарного внедорожника.

«В рамках стандартного тест-драйва, к сожалению, не всегда получается полноценно оценить автомобиль и все его преимущества. Нам же важно, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим новым кроссовером Audi Q5 и „примерить“ его на себя в комфортных условиях. Поэтому у нас и родилась идея 24х-часового тест-драйва для сотрудников фактически прямо на рабочем месте», — поясняет пиар-служба Audi Russia.

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Для Advance Group практика индивидуального и нестандартного подхода к решению маркетинговых задач клиента давно встала на первое место собственных бизнес приоритетов.

«Данным кейсом мы продолжили успешную практику нестандартных размещений, где также дали ему дополнительное PR-сопровождение, что выразилось в публикациях в СМИ», — рассказывает руководитель PR направления Advance Group Вячеслав Никаноров,

Медиапартнером акции выступил федеральный культурный ресурс Geometria.ru, которым был снят фото- и видеоотчет, идея которого заключалась в том, чтобы показать достоинства качественного автомобиля, способного изменить жизнь человека к лучшему.

Состав творческой группы:

Audi Russia (клиент)

Афонина Мария — event менеджер



Advance Group (креатив)

Никаноров Вячеслав — руководитель PR направления

Романов Алексей — эккаунт директор

Беликова Елизавета — менеджер проекта

Томай Александр — менеджер по продажам



Geometria.ru (продашкн)

Щербакова Анна — PR директор

Верзилова Дарья — фотооператор