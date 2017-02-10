Предметом спора стали знаменитые три полоски



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Тesla пришлось отказаться от логотипа Model 3 после того, как компания Adidas подала жалобу на производителя электрокаров. Крупнейший бренд спортивной обуви, одежды и инвентаря с удивлением обнаружил на лого автомобиля три полосы, которые, по мнению немецкой компании, уже давно ассоциируется именно с Adidas, пишет Еngadget.

В своей жалобе Adidas отмечает, что использование похожего логотипа может смутить потребителей и создать ложное впечатление о связи компаний. В связи с этим знаменитый бренд потребовал от американского регулятора патентов и товарных знаков запретить автопроизводител ю регистрировать соответствующее лого.

В свою очередь в Тesla сообщают, что логотип был изменен еще задолго до того, как Adidas подала жалобу. Теперь вместо трех полосок на лого Model 3 будет изображена цифра - «3». Данную информацию в своем Twitter подтвердил и глава Tesla Элон Маск.

Tesla представила свой долгожданный электромобиль для массового рынка 1 апреля прошлого года. Model 3 - динамичный электромобиль, базовая версия авто разгоняется до 100 км/ч за шесть секунд. В стандартное оснащение электрокара входят автопилот и возможность экспресс-зарядки на станциях Supercharger. Модель настолько заинтересовала пользователей, что всего за 2 дня Tesla собрала 10 млрд долларов на ее предзаказах.