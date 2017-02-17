Внедрение инноваций приурочено к празднованию Масленицы



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Сеть ресторанов «Теремок» тестирует 3D-принтеры для приготовления блинов. В компании приурочили внедрение инноваций к празднику Масленицы, сообщает портал 3Dtoday.

С сегодняшнего дня «печать» блинчиков запущена в московском «Теремке» на Грузинском Валу. Пока в тестовом режиме производит их аппарат под названием «PancakeBot», поступивший в продажу в прошлом году после успешной краудфандинговой компании, собравшей почти полмиллиона долларов.

«Теремок» планирует провести тесты 3D-принтера в нескольких ресторанах, если они пройдут успешно, сеть ресторанов может оснастить такими аппаратами не только заведения в России, но и в США, куда сеть блинных пришла в прошлом году.

«Теремок» — сеть ресторанов домашней кухни, работающая в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге , Тюменской области, ХМАО и Краснодарском крае. Cеть «Теремок» представлена в трёх форматах: уличные киоски, рестораны и кафе с собственным посадочным залом и рестораны в торговых центрах на фуд-кортах. На улице продаются только блины, а в меню стационарных ресторанов входят также супы, каши, салаты, пельмени, сырники, десерты и другие блюда,а так же напитки.