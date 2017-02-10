Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций



Владимир Ступниковя

Sostav.ru и агентство iMARS продолжают мониторинг самых интересных тендеров на коммуникационные услуги, проводимые для российских компаний и органов государственной власти. Мы выделили наиболее интересные и заметные, на наш взгляд, конкурсы завершающейся недели.

Открывает рейтинг тендеров завершающейся недели закупка администрации Краснодарского края на оказание услуг по организации и проведению международного форума «Пищевая индустрия» в 2017 году. Стартовая стоимость работ 4,2 млн. руб. В перечень работ входят аренда площадей для проведения форума, обеспечение сырьем для мастер-классов, техническое сопровождение мероприятия, подготовка деловой и профессиональной программы, оформление мероприятия, реклама в СМИ, подарки и сувенирная продукция, в том числе, изготовление почетных знаков.

Закупка проводится в виде электронного аукциона. Заявки принимаются до 22 февраля 2017 г.

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Фото Depositphotos

Второе место занимает конкурс Байкальского банка на изготовление и поставку полиграфической продукции рекламного характера. Стартовая стоимость превышает 10,2 млн. руб. Победителю необходимо будет изготовить несколько вариантов продукции различными тиражами, в том числе, флаеры, буклеты (различного объема: от 4 до 36 полос), листовки А4 и А5, плакаты, брошюры. Причем, наряду с изготовлением необходимо осуществить поставку продукции в различные филиалы банка, расположенные в таких городах как Иркутск, Ангарск, Чита, Братск, Нижнеудинск и др. Общее количество филиалов превышает 230.

Заявки на участие принимаются до 01 марта 2017 г. Дата рассмотрения заявок – 02 марта.

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Лидером недели становится «Сбербанк», объявивший закупку на планирование и размещение рекламы для нужд Сибирского банка. Несмотря на то, что стартовая стоимость составляет 28,32 млн. руб., закупка осуществляется у единственного источника. Причем в конкурсной документации какие-либо документы, в том числе, техническое задание, объемы выполнения работ, сроки и тд. отсутствуют. При этом дата окончания подачи заявок – 02 февраля, а дата размещения конкурсной документации – 07 февраля.

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Текст: Владимир Ступников, Президент iMARS Communications