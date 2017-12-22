Mediascope оценила охват вещателей по итогам трех кварталов 2017 года

Число зрителей тематических каналов по итогам трех кварталов 2017 года в совокупности достигло 59,8 млн в месяц, что на 400 тыс. больше, чем у «Первого канала». Таким образом, нишевые тематические каналы стали лидерами по ежемесячному охвату среди зрителей старше четырех лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Mediascope для Роскомнадзора.

Среднемесячное число зрителей тематических каналов в 2017 году заняло 86% от общего числа зрителей. У «Первого канала» среднемесячная аудитория достигла 59,4 млн зрителей. На третьем месте «Россия 1» с 57,1 млн человек. По среднесуточному количеству зрителей лидирует, наоборот, «Первый канал» с 24 млн человек, а тематические каналы — на втором месте, их в среднем смотрели 23,7 млн человек. По среднемесячному охвату тематическое ТВ уступает лидерство только среди зрителей старше 55 лет.

По показателю «доля зрителей» «Россия 1» в прошлом году впервые обошла «Первый канал». Но Mediascope использует другой параметр измерений — «охват», который обозначает количество человек, которые хотя бы на одну минуту включают канал либо раз в месяц, либо раз в сутки. Таким образом, у «России 1» большее время просмотра, а у «Первого канала» — количество людей, которые его включали. Так, «Россию 1» в среднем смотрели 30,1 минуты в день и 912 минут в месяц, «Первый канал» — 27,7 и 839 минут, тематическое ТВ — 27,2 и 826 минут соответственно.

На «Первом канале» объясняют рост охвата тематического ТВ объективными причинами, то есть увеличением количества таких каналов и тем, что в панели Mediascope их могут принимать 95% абонентов, тогда как в целом в стране таких абонентов не больше 80%.

Эксперты отмечают, что платные нишевые каналы наращивают аудиторию, потому что смогли предоставить зрителю такой контент, которого на национальных телеканалах либо нет, либо недостаточно. Такая тенденция роста угрожает большим каналам, недаром телехолдинги формируют собственные пакеты с тематическим ТВ, добавляют они.

Напомним, в конце 2016 года Роскомнадзор на три года аккредитовал Mediascope в качестве официального измерителя телеаудитории.