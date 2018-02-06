Игры также будут транслировать «Одноклассники», «ВКонтакте» и портал Mail.Ru

Компания «Телеспорт» будет транслировать Олимпийские игры в полном объеме, включая торжественные церемонии открытия и закрытия, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по цифровым продуктам компании Максима Сырейщикова.

«Олимпиада будет показана в полном объеме, включая церемонии открытия, закрытия. Важно дать возможность десяткам миллионов пользователей следить за играми там, где это удобно, возможно, вне дома, ведь события будут идти утром и днем», – рассказал он.

Ранее холдинг Mail.ru Group сообщил, что показ Олимпиады «Телеспорт» и Mail.Ru Group организуют в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на портале Mail.Ru. Несколько видеопотоков из корейского Пхенчхана, в том числе один круглосуточный, позволят следить за соревнованиями по всем видам спорта.

Кроме того, в специальных группах в социальных сетях и на Спорт.Mail.Ru будут публиковаться новости Олимпийских игр, результаты, видео с соревнований и фотоматериалы из Южной Кореи.