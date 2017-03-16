Средняя доля медицинских программ канала до 53% выше средней доли самого канала



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Средняя доля медицинских программ канала «Ю» до 53% выше средней доли самого канала. Средняя доля премьерных серий 3-го сезона реалити «Я стесняюсь своего тела» была выше на 53% средней доли канала «Ю» с сентября 2016 по февраль 2017 года. А проекта «За живое» - на 28% за тот же период (Источник: Mediascope, Россия, 100 тыс +, сентябрь 2016 – февраль 2017, женщины 25-45, будние дни, премьерные линейки программ).

В программе «Я стесняюсь своего тела» врачи помогают участникам в очень сложных случаях - от псориаза до онкологии, показывая весь процесс лечения. А в студийном шоу «За живое» зрители найдут много полезной и актуальной информации: от возраста, с которого нужно отдавать ребенка в школу, до причин старения во время ежедневного умывания.

Канал «Ю» - развлекательный эфирный телеканал. В эфире - социальные реалити о семейных отношениях и счастье, о воспитании детей и здоровье, а также кулинарные шоу, культовые сериалы, мировые кинохиты и актуальные новости обо всем, что интересно женщинам и их семьям.

Начал свое эфирное вещание в России 16 сентября 2012 года. Баинговая аудитория канала с 2017 года - женщины в возрасте 14-44 лет. Вещание осуществляется по всей территории России (технический охват – 90%, вещание – более чем в 1000 населенных пунктов). Телеканал «Ю», наряду с МУЗ-ТВ, Каналом Disney и онлайн видеосервисом ClipYou, входит в ЮТВ Холдинг.

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