Функции по управлению каналом СТС переходят к генеральному директору холдинга Вячеславу Муругову

Дарья Легони-Фиалко больше не руководит каналом СТС. Она покидает холзинг из-за «расхождения взглядов» на стратегию развития СТС, сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

На СТС в её компентенцию входило производство контента, развитие и продвижение канала. Она должна была нарастить женско-семейную аудиторию, а также увеличить количество хитов в сезон.

«Я покидаю пост главы телеканала СТС. Благодарю Вячеслава Муругова и команду „СТС Медиа“ за совместный опыт работы. Горжусь результатами, которых мы добились менее, чем за 2 года», — заявила Дарья Легони-Фиалко.

В прошлом году СТС потерял своего ключевого поставщика контента — продюсерскую группу Yellow, Black and White, с которой сотрудничал на протяжении последних лет. Среди проектов YBW — сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», «Ивановы — Ивановы». Они, по данным исследовательской компании Mediascope, стали самыми рейтинговыми проектами СТС за последние три года.

С осени 2016 года СТС увеличивал среднесуточную долю своей целевой аудитории (зрители 10−45 лет). Но по итогам первого квартала 2018 года эта доля по сравнению с аналогичным периодом 2017-го снизилась с 9,3 до 9,1%. Это означает, что программы СТС в январе—марте 2018 года выбрали в среднем 9,1% зрителей указанного возраста, проживающих в крупных городах и вообще включавших телевизор. При этом СТС по-прежнему проигрывает по аудитории своему главному конкуренту — ТНТ.

«С момента прихода Дарьи на пост главы СТС доля канала стала стабильно расти. Канал находится в хорошем операционном состоянии и по праву является одним из лидеров национального вещания в развлекательном сегменте», — заявил Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Однако, покинув «СТС Медиа», Дарья Легони-Фиалко может продолжить сотрудничество с холдингом, уверяет один из собеседников издания. По его словам, теперь уже бывший директор СТС может заняться производством контента для каналов «СТС Медиа» и Национальной медиа группы. Сама Легони-Фиалко это не подтвердила и не опровергла.