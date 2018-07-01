Приключения в эфире и яркий лого

Последние обновления на телеканале «Че» («СТС Медиа») состоялись около года назад. В своих стремлениях завладеть не только мужской, но и женской аудиторией, «Че» обновил свое оформление и контент.

В августе зрители телеканала увидят обновленный формат «Че», а в эфирной сетке нового телесезона появится множество новых шоу.

Телеканла «Че» решил добавить себе больше красок, яркости и жизни во всех ее проявлениях. В связи с этим был обновлен концепт и слоган телеканала. Под девизом «Живи ярче!» программное наполнение нового телесезона расскажет о приключениях во всех их проявлениях.

«Че» запускает ряд интересных и необычных шоу, многие из которых можно назвать уникальными. Среди проектов, анонсируемых телеканалом, — кулинарные, трэвел и make over шоу, мистические и юмористические программы.

Елена Карпенко, генеральный директор телеканала «Че» В новом сезоне телеканал «Че» обрушит на зрителя лавину зрелищных приключений и подарит море фантастических впечатлений. Мы окунем нашу аудиторию в мир захватывающих приключений и подарим ей ярчайшие эмоции! Мы расширяем рамки развлечений и делаем телевидение ярче! Запуск целого ряда новых проектов собственного производства, подборка великолепного кино и лучших сериалов — все это мы дарим зрителю под девизом: «Живи ярче!» Уже в конце этого лета призыв «Живи ярче!» услышат и увидят телезрители всей страны.

Обновления коснутся и эфирной графики «Че».

1 июля в эфире появятся первые тизеры, а в августе на смену брутальному сине-черному логотипу придет новый яркий лого «Че». Радужные краски, оригинальный шрифт и сочная палитра — именно таким будет новое эфирное оформление «Че».

Прежний логотип телеканла «Че»:

Новый логотип телеканала «Че»: