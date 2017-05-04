Новый эпизод мультсериала вызвал критику православных священников



Скриншот серии

Телеканал “2х2” принял решение не показывать эпизод мультсериала “Симпсоны” с покемонами после того, как с его критикой выступили в РПЦ. Об этом РБК заявила PR-директор телеканала Анастасия Шабловская.

“Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем”, — сообщила она.

Речь идет о 19 эпизоде 28 сезона мультсериала “Симпсоны”, в котором Гомер Симпсон, как и другие жители Спрингфилда, играет в Peekimon Get, аналог популярной игры Pokemon Go, и ловит покемонов в церкви. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру, на что тот отвечает: “Слушай, эта игра популярнее Иисуса. Или по крайней мере таковой была”.

Накануне агентство ТАСС опубликовало мнение представителей РПЦ о новом эпизоде мультсериала. По их мнению, показ новой серии “Симпсонов” может спровоцировать российскую молодежь на ловлю покемонов в храме, поэтому священнослужители предложили увеличить возрастной ценз для этого мультсериала.

Иеромонах, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий заявил агентству, что от просмотра нового эпизода “Симпсонов” стоит оградить детей, так как данная информация может “пошатнуть их моральные устои”. В московском патриархате, в свою очередь, заявили, что эпизод сериала, в котором Гомер ловит покемонов в храме, “не требует официальной реакции церкви”.