Теперь мессенджер позволяет отправлять фото целыми альбомами и сохранять сообщения



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Мессенджер Telegram выпустил версию 4.5 с обновленным алгоритмом поиска по каналам и ботам. Кроме того, разработчики добавили возможность сохранять сообщения, закреплять публикации в каналах и отправлять изображения альбомами до 10 фото, сообщается в блоге компании.

В новой версии поиск по каналам осуществляется в том числе по заголовкам, которые не всегда совпадают с адресом канала. Самые популярные каналы выйдут на первые места в результатах поиска.

Администраторы получили возможность прикреплять сообщения под названием канала, что поможет привлечь внимание подписчиков к важной информации и помочь новым пользователям с навигацией.

Пользователи смогут помечать понравившиеся сообщения, которые будут направляться в раздел «Сохраненные сообщения». Сохраненная переписка находится на персональном облачном хранилище и отображается как история сообщений. Кроме того, пользователи смогут пересылать сохраненные ранее сообщения и медиафайлы.

При желании отправить несколько изображений или видео, Telegram объединит все медиафайлы в альбомы, в каждый из которых помещается до 10 фото или видео. Получатель увидит одно оповещение вместо нескольких.