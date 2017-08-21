В настоящее время у робота ограничен функционал, но планируется его усовершенствование



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Столичные власти сообщили о запуске Telegram-бота, с помощью которого москвичи смогут записаться на прием к врачу, а также отслеживать текущие записи.

Для записи необходимо отправить боту сообщение с номером полиса обязательного медицинского страхования и датой рождения. Робот предложит записаться на прием к врачу или посмотреть текущие записи, он может также помочь отменить визит к врачу. После записи он дважды напомнит о приеме: за день и за два часа до него. Записаться можно к своему участковому терапевту, урологу, оториноларингологу, офтальмологу или хирургу.

В дальнейшем бота планируют научить более сложному общению с людьми. Например, различив признаки болезни, робот подскажет, к какому врачу следует обратиться, и поможет записаться на ближайшую дату.

Напомним, что в России легализовали телемедицину. Отныне врачи смогут проводить консилиумы с использованием телемедицинских технологий, оказывать помощь пациентам удаленно и дистанционно следить за состоянием здоровья больного. Это направление также активно развивает сервис «Яндекс.Здоровье».