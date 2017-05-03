Голландская Studio Roosegaarde сделала экологичный вид транспорта еще экологичнее





Проект Smog Free, включающий очищающие воздух башни и ювелирные украшения из городской копоти, пополнился велосипедом. Studio Roosegaarde и ее основатель Даан Розегаарде работают в Нидерландах и в Китае, а главная цель дизайнера — победить смог. Велосипед призван решить сразу две проблемы: загруженность дорог в Пекине и загрязненность воздуха, сообщает Fast Company.

Судя по первым изображениям, двухколесное транспортное средство будет оснащено специальным фильтром. Очиститель будет установлен на руле, обеспечивая своего владельца чистым воздухом. Таким образом, поездка по городу нанесет гораздо меньше вреда, ведь велосипедисту не придется дышать выхлопными газами.

Если необычный дизайн привлечет жителей Пекина к велосипедам, то результат будет заметен уже через 10–14 месяцев, уверен Розегаарде. Кроме того, суперэкологичные велосипеды могут быть без проблем включены в действующую сеть аренды. По данным издания, только у одной компании Mobike насчитывается 10 млн пользователей в 21 городе.