Редакция британской газеты проанализировала аудиторию и сделала свои выводы о читателях



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Анализ аудитории газеты The Times of London выявил, что наиболее ценные читатели – комментаторы. Статью на эту тему с интересными выводами опубликовало британское издание Digiday.

Газету The Times of London читают 1,2 миллиона зарегистрированных пользователей. Но оставлять свои комментарии могут только платные подписчики. На основе изучения этих комментариев за год с мая 2016 года по апрель 2017 редакция сделала следующие выводы. Например, наиболее популярными среди комментаторов считаются статьи, посвященные теме Brexit, длина некоторых комментариев к подобным темам доходит до 400 слов.

К слову, комментирующая аудитория – это всего 4% от всех читателей. Именно они читают в три раза больше контента, чем те, кто не комментирует статьи.

Редакция сделала вывод, что возможность оставлять комментарии можно использовать как движок для конверсии зарегистрированных пользователей в платных подписчиков.